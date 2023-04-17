Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:08, 17 апреля 2023Бывший СССР

Российский боец рассказал о подбивающих технику ВСУ десантниках на квадроциклах

Российский боец Коммерс рассказал о подбивающих технику ВСУ десантниках на квадроциклах

Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российский военнослужащий с позывным Коммерс рассказал в интервью военному корреспонденту Александру Коцу о десантниках на квадроциклах, которые подбивают технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

Как уточнил военкор, подобные подразделения работают под Соледаром, на северном фланге Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). По словам десантника, квадроциклы позволяют военным как перевозить три-четыре пехотинца, так и с помощью ПТУР наносить удары по позициям ВСУ.

«Выявляем позицию, группа экипируется, подъезжает на точку, отстреливаемся, поражаем и уезжаем. Не больше минуты занимает. В зависимости от дальности. Три километра ракета летит около 15 секунд. Такой блуждающий ПТУР — быстро, маневренно. Тут отстрелялись, в 300 метрах лежат еще боеприпасы. Подкатили туда, "задули" с нового места, снова откатились», — пояснил боец.

Материалы по теме:
«Сражение — это сплошной хаос» Российские штурмовики — о боях в зоне СВО, ночных рейдах и адаптации к риску
«Сражение — это сплошной хаос»Российские штурмовики — о боях в зоне СВО, ночных рейдах и адаптации к риску
24 февраля 2023
«Пять минут, и прилетает в ответ» Российские артиллеристы уничтожают укрепрайоны ВСУ под Донецком. Как это происходит?
«Пять минут, и прилетает в ответ»Российские артиллеристы уничтожают укрепрайоны ВСУ под Донецком. Как это происходит?
13 апреля 2023

Он отметил, что вооруженные ракетами военные на квадроциклах способны поражать как тяжелую технику, так и укрепленные позиции противника. «Да буквально вчера поджарили либо гаубицу, либо танчик. Ждем подтверждения. Птички (беспилотные летательные аппараты — прим. «Ленты.ру») полетают, видно будет. Еще "укрепы" разбираем, блиндажики», — рассказал десантник.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинские военные используют пикапы, оснащенные зенитно-пулеметными установками и гранатометами, как «кочующие огневые средства». Он отметил, что такие машины оборудуются переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) и ПТУР, а также автоматическими гранатометами и минометами западного образца.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Япония выразила протест России из-за учений в районе Курил
Раскрыт мотив убийства подруги сотрудником российского СИЗО
В МИД заявили об утрате Евросоюзом политического и экономического веса
Блогер Тарасов описал состояние Александра Емельяненко фразой «ходит еле живой»
Учащиеся российской гимназии во время обеда засняли бегающих крыс в столовой
В российском пятизвездочном отеле охранник избил посетителя и попал на видео
Волочкова ответила на вопрос о свадьбе с «Дедом Морозом»
Раскрыто влияние забора на стоимость страховки дачи
Российский боец рассказал о подбивающих технику ВСУ десантниках на квадроциклах
Кладоискатели попытались продать находку за миллионы рублей и попали под суд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.