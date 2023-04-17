Российский боец рассказал о подбивающих технику ВСУ десантниках на квадроциклах

Российский боец Коммерс рассказал о подбивающих технику ВСУ десантниках на квадроциклах

Российский военнослужащий с позывным Коммерс рассказал в интервью военному корреспонденту Александру Коцу о десантниках на квадроциклах, которые подбивают технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью противотанковых управляемых ракет (ПТУР).

Как уточнил военкор, подобные подразделения работают под Соледаром, на северном фланге Артемовска (дореволюционное название, принятое на Украине, — Бахмут). По словам десантника, квадроциклы позволяют военным как перевозить три-четыре пехотинца, так и с помощью ПТУР наносить удары по позициям ВСУ.

«Выявляем позицию, группа экипируется, подъезжает на точку, отстреливаемся, поражаем и уезжаем. Не больше минуты занимает. В зависимости от дальности. Три километра ракета летит около 15 секунд. Такой блуждающий ПТУР — быстро, маневренно. Тут отстрелялись, в 300 метрах лежат еще боеприпасы. Подкатили туда, "задули" с нового места, снова откатились», — пояснил боец.

Он отметил, что вооруженные ракетами военные на квадроциклах способны поражать как тяжелую технику, так и укрепленные позиции противника. «Да буквально вчера поджарили либо гаубицу, либо танчик. Ждем подтверждения. Птички (беспилотные летательные аппараты — прим. «Ленты.ру») полетают, видно будет. Еще "укрепы" разбираем, блиндажики», — рассказал десантник.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко сообщал, что украинские военные используют пикапы, оснащенные зенитно-пулеметными установками и гранатометами, как «кочующие огневые средства». Он отметил, что такие машины оборудуются переносными зенитно-ракетными комплексами (ПЗРК) и ПТУР, а также автоматическими гранатометами и минометами западного образца.