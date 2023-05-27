Соперник Эрдогана назвал грехом голосование за действующего президента Турции

Соперник Эрдогана Кылычдароглу назвал грехом голосование за действующего президента

Соперник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Кемаль Кылычдароглу назвал грехом голосование за действующего турецкого лидера во втором туре. Об этом сообщает Yeni Şafak.

«Те, кто голосует за Эрдогана, не делайте этого, не поддавайтесь искушению. Искренний мусульманин не пойдет на такое великое искушение. Каждый должен быть нравственным, добродетельным», — сказал политик.

Кандидат от Национального альянса назвал аморальными избирателей Республиканского альянса, от которого в выборах участвует Эрдоган.

Ранее стало известно, что Шансы на победу во втором туре действующего президента и его соперника от оппозиции почти равны. Согласно оценкам, 44,7 процента готовы проголосовать за Кандидата от Национального альянса, за Эрдогана — 43,7 процента. Оставшиеся 11,6 процента не определились с выбором или вовсе на выборы не пойдут.