Оценены шансы Эрдогана и Кылычдароглу на победу во втором туре

Опрос Area Araştırma: у Эрдогана и Кылычдароглу почти равные шансы победить во втором туре

Шансы на победу во втором туре действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и его соперника от оппозиции Кемаля Кылычдароглу почти равны, следует из результатов опроса центра Area Araştırma, опубликованных в его Twitter-аккаунте.

Исследование проводилось 24-25 мая, в нем приняли участие 2026 человек в 26 из 81 провинций, погрешность составила 2,18 процента. Согласно оценкам центра, 44,7 процента готовы проголосовать за Кылычдароглу, за Эрдогана — 43,7 процента. Оставшиеся 11,6 процента не определились с выбором или вовсе на выборы не пойдут.

В случае распределения голосов неопределившихся между кандидатами центр пришел к следующим результатам: Кылычдароглу поддержат 50,6 процента, Эрдогана — 49,4 процента. В финальном опросе центра перед первым туром выборов 49,1 процента респондентов поддержали Кылычдароглу, а Эрдогана — 46,1 процента.

Ранее опрос турецкого Исследовательского фонда показал, что действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наберет более 50 процентов голосов во втором туре выборов. Так, исследование показало, что за Эрдогана проголосуют 53,7 процента турецких избирателей.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24 процента голосов, а его оппонент, Кемаль Кылычдароглу, 45,07 процента. На третьей строчке разместился Синан Оган, который получил 5,28 процента голосов. Мухаррем Индже, который снялся с выборов за три дня до первого тура, но голоса за которого решено считать действительными, получил 0,41 процента голосов. Второй тур пройдет 28 мая. В нем примут участие только Эрдоган и Кылычдароглу.