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13:59, 26 мая 2023Мир

Эрдогану предрекли более 50 процентов голосов во втором туре выборов

Hürriyet: Эрдоган наберет более 50 процентов голосов во втором туре президентских выборов
СюжетВыборы в Турции

Фото: Umit Bektas / Reuters

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган наберет более 50 процентов голосов во втором туре выборов, который пройдет в стране 28 мая. Такой результат голосования предрекло издание Hürriyet со ссылкой на опрос турецкого Исследовательского фонда.

Отмечается, что в опросе фонда участвовали более трех тысяч жителей Турции в возрасте старше 18 лет, которые имеют право голосовать на выборах. Исследование проводилось в 26 регионах страны.

Согласно результатам опроса, Эрдоган одержит победу, набрав 53,7 процента голосов. «Отданные снявшемуся с выборов кандидату Синану Огану пять процентов голосов в первом туре распределятся следующим образом: 1,75 процента перейдет Эрдогану, 1,25 процента — Кемалю Кылычдароглу», — пишет газета. Остальные голоса распределятся по пропорциональному принципу.

Ранее тюрколог Яшар Ниязбаев заявил, что в случае победы Эрдогана отношения между Москвой и Анкарой останутся хорошими. Он напомнил, что в ходе предвыборной кампании Эрдоган неоднократно защищал российско-турецкие отношения.

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Виктория Кондратьева
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