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09:30, 26 мая 2023Мир

Оценено влияние выборов в Турции на отношения с Россией

Тюрколог Яшар Ниязбаев: в случае победы Эрдогана отношения с Россией останутся хорошими

Фото: Francisco Seco / AP

В случае победы действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отношения между Москвой и Анкарой останутся хорошими. Так влияние нападок оппозиции на Россию оценил тюрколог и главный редактор издания «МК-Турция» Яшар Ниязбаев в интервью «Ленте.ру».

Журналист напомнил, что в ходе предвыборной кампании Эрдоган неоднократно защищал российско-турецкие отношения, в том числе отвечая на вопросы журналистов про заявления оппозиции о вмешательстве России в выборы.

«У Турции прозрачные отношения с Россией, понятное общение между лидерами стран — они друг друга понимают и умеют находить решения по крайне непростым вопросам. Поэтому вряд ли здесь что-то изменится в худшую сторону», — отметил Ниязбаев. При этом специалист предупредил, что Турция продолжит сталкиваться с давлением Запада из-за продолжающегося сотрудничества с Москвой.

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Ранее кандидат от объединенной турецкой оппозиции Кемаль Кылычдароглу обвинил Россию во вмешательстве в выборы и призвал Москву «убрать руки от турецкого государства». Затем политик назвал Эрдогана фальшивым лидером и заявил, что глава государства «ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется».

Второй тур президентских выборов пройдет 28 мая. В ходе раунда голосования Эрдоган набрал 49,24 процента голосов, а Кылычдароглу — 45,07 процента. По мнению Ниязбаева, шансы на победу во втором туре также выше у действующего главы государства.

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Валентина Шварцман
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