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15:41, 17 мая 2023Мир

В Турции назвали Эрдогана ориентирующимся на Россию фальшивым мировым лидером

Кандидат в президенты Турции Кылычдароглу: Эрдоган — фальшивый лидер с ориентацией на РФ
СюжетВыборы в Турции

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Реджеп Тайип Эдоган является фальшивым мировым лидером, ориентирующимся на Россию. Об этом сообщил на своей странице в Twitter кандидат в президенты Турции и главный конкурент Эрдогана на выборах Кемаль Кылычдароглу.

«Мы не оставим нашу родину фальшивому мировому лидеру, который еще вчера был сопредседателем "Большого Ближнего Востока", а теперь ориентируется на Россию, в дверь которой он, склонившись, скребется», — написал Кылычдароглу.

Кылычдароглу опережает Эрдогана в преддверии президентской гонки. Отмечалось, что 49,5 процента респондентов выразили готовность отдать свой голос за оппозиционера, тогда как Эрдогана поддержали 41,5 процента опрошенных.

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Глеб Бажуткин
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