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13:30, 27 мая 2023Бывший СССР

Экипаж раскрыл подробности украинской атаки на российский корабль в Черном море

Минобороны: ВСУ атаковали беспилотниками корабль «Иван Хурс» под прикрытием тумана

Фото: Russian Black Sea Fleet Press Service / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали российский разведывательный корабль «Иван Хурс» под прикрытием тумана, однако моряки успели заметить и уничтожить беспилотники. Об этом сообщает Минобороны России в Telegram.

Украинская армия попыталась уничтожить судно с помощью беспилотных катеров-камикадзе в среду, 24 мая. «Иван Хурс» охранял «Турецкий поток» и «Голубой поток» в исключительной экономической зоне Турции.

«Сначала первый — он прям быстро шел на нас, а остальные, второстепенные, уже начали зигзагом идти, потому что увидели, что мы в них стреляем», — раскрыл подробности нападения член экипажа сержант Максим Паженин.

По его словам, взрыв первого дрона рассеял дымку над водой, и команде стало проще обнаружить остальные машины.

«Туман, если он был у нас где-то около 200 метров, то он отдалился, до метров 800 стала видимость. Вокруг сразу стало светло, увидели второй безэкипажный катер», — приводит Минобороны слова моряка.

Ранее стало известно, что дроны, используемые для атаки на российский разведывательный корабль, были произведены на Западе. Они запускались из военно-морского оперативного центра в Очакове. Управляли беспилотниками с помощью системы связи Starlink.

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    Алевтина Запольская
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