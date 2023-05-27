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17:21, 27 мая 2023Интернет и СМИ

В Ливане заявили о провале Зеленского в мобилизации мира против России

Al Mayadeen: Зеленскому не удалось мобилизовать весь мир против России

Фото: Louise Delmotte / Reuters

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось мобилизовать весь мир против России. О провале украинского лидера в этом вопросе заявил автор ливанского телеканала Al Mayadeen Висам Исмаил.

Обозреватель сравнил действия Зеленского с политикой бывшего президента США Джорджа Буша-младшего, который стремился заручиться широкой поддержкой международного сообщества перед вторжением в Ирак. Он напомнил, что американский лидер хотел выставить военные действия как борьбу между добром и злом.

«Зеленский идет по стопам американцев и стремится мобилизовать мир против российского режима. Он нарушает нормы международного права и угрожает миру и безопасности, извлекая выгоду из деятельности западных СМИ», — заключил Висам Исмаил. При этом он подчеркнул, что у украинского президента не получилось демонизировать Россию, поэтому он не вернется к ситуации до спецоперации Москвы.

Ранее сообщалось, что Зеленский ввел новые санкции против физических и юридических лиц, связанных с Россией. Под ограничения попали 220 юридических лиц из России, Белоруссии и некоторых европейских стран, в том числе Кипра и Чехии.

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    Виктория Кондратьева
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