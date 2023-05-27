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11:00, 27 мая 2023Россия

Медведев мемом описал ситуацию на Украине

Зампред Совбеза Медведев высмеял планы Украины встать в один ряд со странами Запада

Фото: Globallookpress.com

Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев мемом описал ситуацию на Украине. Пост с шуткой политик выложил в своем Telegram-канале.

Зампред высмеял обещание НАТО, США, Великобритании и Евросоюза сделать Украину частью объединений и предрек стране будущее наравне с такими странами, как Ирак, Афганистан, Сирия и другие государства, пострадавшие от иностранных интервенций.

Ранее Медведев заявил, что переговоры с Украиной невозможны, пока у ее власти находится Владимир Зеленский. «Все всегда заканчивается переговорами, и это неизбежно, но пока эти люди у власти, ситуация для России не поменяется с точки зрения переговоров», — заявил политик.

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    Виктория Кондратьева
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