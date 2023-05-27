Украинский снаряд попал в квартиру жилого дома в Донецке

Мэр Донецка заявил, что украинский снаряд попал в квартиру дома в Куйбышевском районе

Украинский снаряд попал в квартиру многоэтажного жилого дома в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

«Зафиксировано прямое попадание снаряда в квартиру многоэтажного дома по улице Вахрушева», — написал мэр.

Информация о пострадавших и повреждениях сейчас уточняется.

21 мая Кулемзин сообщил, что в Донецке мирная жительница пострадала при подрыве на мине «Лепесток». Инцидент произошел в Петровском районе города.