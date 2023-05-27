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18:22, 27 мая 2023Россия

Украинский снаряд попал в квартиру жилого дома в Донецке

Мэр Донецка заявил, что украинский снаряд попал в квартиру дома в Куйбышевском районе

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Украинский снаряд попал в квартиру многоэтажного жилого дома в Куйбышевском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.

«Зафиксировано прямое попадание снаряда в квартиру многоэтажного дома по улице Вахрушева», — написал мэр.

Информация о пострадавших и повреждениях сейчас уточняется.

21 мая Кулемзин сообщил, что в Донецке мирная жительница пострадала при подрыве на мине «Лепесток». Инцидент произошел в Петровском районе города.

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    Елизавета Новикова
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