Жительница Донецка пострадала при подрыве на мине

Мэр Донецка Кулемзин заявил, что мирная жительница пострадала при подрыве на мине

Мэр Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил, что мирная жительница пострадала при подрыве на мине «Лепесток».

«В результате детонации мины "Лепесток" пострадала женщина 1968 года рождения», — заявил он.

Градоначальник уточнил, что инцидент произошел в Петровском районе города. О состоянии пострадавшей не сообщается.

Ранее стало известно, что бойцы Вооруженных силы Украины (ВСУ) «вытравливали» из укрытый жителей Артемовска (украинское название — Бахмут), применяя слезоточивый газ и дымовые шашки. Об этом рассказал доставленный в один из пунктов временного размещения в ЛНР житель города.

Также сообщалось о попытке украинских военных атаковать электроподстанцию в Брянской области. Уточняется, что атака была совершена с помощью беспилотника, который сбросил снаряд на территорию подстанции.