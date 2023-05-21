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18:04, 21 мая 2023Бывший СССР

Житель Артемовска рассказал о вытравливавших газом людей бойцах ВСУ

Житель Артемовска рассказал, что ВСУ вытравливали людей из укрытий слезоточивым газом

Фото: Libkos / AP

Бойцы Вооруженных силы Украины (ВСУ) «вытравливали» из укрытый жителей Артемовска (украинское название — Бахмут), применяя слезоточивый газ и дымовые шашки. Об этом в воскресенье, 21 мая, рассказал доставленный в один из пунктов временного размещения в ЛНР житель Артемовска Виталий. Его слова приводит ТАСС.

«В подвал соседнего дома украинская армия шашки дымовые бросала, газом слезоточивым травила, чтобы люди вышли из укрытия», — сообщил он.

В ночь с 20 на 21 мая Министерство обороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнера» при поддержке артиллерии и авиации Южной группировки войск был полностью взят под контроль населенный пункт Артемовск. Бои за город шли 224 дня.

Президент России Владимир Путин поздравил участников операции и пообещал, что все отличившиеся будут представлены к государственным наградам.

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Евгения Куликова
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