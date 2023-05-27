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08:06, 27 мая 2023Культура

Лидер Pink Floyd ответил на обвинения в восхвалении нацизма

Лидер Pink Floyd Роджер Уотерс ответил на обвинения в восхвалении нацизма
Роджер Уотерc

Роджер Уотерc. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Лидер группы Pink Floyd Роджер Уотерс на своей странице в Twitter отверг обвинения в восхвалении национал-социализма и разжигании ненависти.

Роджерс написал, что его недавнее выступление в Берлине вызвало ложные нападки со стороны тех, кто хочет очернить и заставить его замолчать, потому что не согласны с политическими взглядами и моральными принципами артиста.

«Элементы моего выступления, которые были поставлены под сомнение, совершенно четко выражают протест против фашизма, несправедливости и фанатизма во всех его формах», — уточнил он. Музыкант подчеркнул, что всю жизнь выступает против авторитаризма и угнетения.

26 мая полиция Берлина начала расследование в отношении лидера группы Pink Floyd по подозрению в разжигании ненависти.

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    Юлия Мискевич
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