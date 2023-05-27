Получивший запрет в служении протоиерей прокомментировал решение РПЦ

Протоиерей Калинин после решения РПЦ о запрете в служении признал, что совершил ошибку

Бывший глава экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, член Патриаршего совета по культуре Леонид Калинин после решения Русской православной церкви (РПЦ) о его запрете в служении признал, что «видимо, совершил ошибку». Его слова приводит ТАСС.

«Я решения своего руководства не комментирую. Если такое решение было принято — значит, оно продумано. Поэтому я принимаю спокойно и прошу молитв всех, кто меня любит и знает. Я всегда стараюсь поступать, как могу, может быть, я ошибаюсь», — отметил Калинин.

В беседе с РИА Новости он заявил, что его дальнейшая деятельность зависит от решения патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Калинин понадеялся на его мудрость в данном вопросе.

Ранее сообщалось, что глава РПЦ патриарх Кирилл запретил в служении и снял со всех должностей Калинина. Утверждается, что священник был отстранен за препятствия, которые предпринял при передаче иконы «Святая Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи в Храм Христа Спасителя.