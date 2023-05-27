РПЦ запретила священника в служении из-за позиции по передаче «Троицы» из музея

РПЦ запретила в служении протоиерея Калинина за препятствование переносу «Троицы» из музея

Глава Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл запретил в служении и снял со всех должностей главу экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, члена Патриаршего совета по культуре протоиеря Леонида Калинина. Соответствующее сообщение появилось на сайте патриархии.

Утверждается, что священник был отстранен за препятствия, которые предпринял при передаче иконы «Святая Троица» Андрея Рублева из Третьяковской галереи в Храм Христа Спасителя.

С 1929 года «Троица» Андрея Рублева находилась на хранении в музейном комплексе Третьяковской галереи. В середине мая по решению президента России Владимира Путина икона была передана в распоряжение РПЦ, что вызвало возмущение искусствоведов.

Специалисты заверили, что 600-летнее произведение искусства может быть потеряно навсегда из-за ненадлежащих условий хранения. Они напомнили, что после того, как в прошлом году икону вывезли на богослужение в Троице-Сергиевую лавру, на ней обнаружились десятки аварийных повреждений.