На иконе «Троица» нашли существенные изменения после отправки на богослужение

На иконе «Троица» Рублева нашли 61 существенное изменение после отправки на богослужение

На иконе «Троица» было обнаружено 61 существенное изменение после того, как ее отправили на богослужение в Троице-Сергиеву лавру. Об этом сообщила искусствовед Ксения Коробейникова в своем Telegram-канале со ссылкой на протокол заседания реставрационного совета Третьяковской галереи.

Уточняется, что икона получила «многочисленные шелушения красочного слоя», пять из которых признали аварийными. Они возникли из-за «резкого перепада температурно-влажностного режима», поскольку картина была установлена в неклиматической выставочной витрине.

В реставрационном совете заявили, что подобные изменения «нуждаются в срочной консервации». Согласно вердикту экспертов, последствия неправильного хранения иконы «серьезны и могут угрожать существованию древнего и хрупкого памятника».

«Троицу» было решено оставить в депозитарии, когда икона вернется в постоянную экспозицию Третьяковской галереи, пока неизвестно.

16 июля икону вывезли из Третьяковской галереи для богослужения в честь 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Работа, авторство которой приписывают художнику Андрею Рублеву, была представлена в Троице-Сергиевой лавре впервые после Октябрьской революции. Перевозка состоялась по инициативе патриарха Кирилла.

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