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В Русском музее объяснили исчезновение портрета Аллы Пугачевой

В Русском музее объяснили, почему с выставки убрали портрет Аллы Пугачевой

Фото: Алина Циопа / «Фонтанка.ру»

В Русском музее Санкт-Петербурга объяснили исчезновение портрета эстрадной певицы Аллы Пугачевой с выставки художника Игоря Чолария. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Как пояснили в музее, Чолария сам решил убрать работу по цветовому и световому принципу. «Он художник, он так видит», — заявили в пресс-службе.

Портрет Пугачевой был представлен в рамках выставки «Укрощение хаоса». Ранее художник заявлял, что лично не знаком с артисткой, однако уверен, что картина ей бы понравилась.

18 сентября в социальных сетях артистка попросила признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов.

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Дениза Мацаева
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