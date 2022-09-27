В Русском музее объяснили исчезновение портрета Аллы Пугачевой

В Русском музее объяснили, почему с выставки убрали портрет Аллы Пугачевой

В Русском музее Санкт-Петербурга объяснили исчезновение портрета эстрадной певицы Аллы Пугачевой с выставки художника Игоря Чолария. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Как пояснили в музее, Чолария сам решил убрать работу по цветовому и световому принципу. «Он художник, он так видит», — заявили в пресс-службе.

Портрет Пугачевой был представлен в рамках выставки «Укрощение хаоса». Ранее художник заявлял, что лично не знаком с артисткой, однако уверен, что картина ей бы понравилась.

18 сентября в социальных сетях артистка попросила признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов.