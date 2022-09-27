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Портрет Аллы Пугачевой убрали из Русского музея

Портрет Аллы Пугачевой убрали из Русского музея после просьбы признать ее иноагентом
СюжетАлла Пугачева поддержала Максима Галкина

Фото: NGC 7070 / Wikimedia

Портрет российской эстрадной певицы Аллы Пугачевой убрали из Русского музея в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает издание «Дни.ру».

Работа, посвященная исполнительнице, была представлена в рамках выставки «Укрощение хаоса» художника Игоря Чолария. Ранее он заявлял, что лично не знаком с артисткой, однако уверен, что картина ей бы понравилась.

После того как Алла Пугачева в своих социальных сетях попросила признать ее иноагентом, портрет убрали с выставки. «Его убрали. Подробности, наверное, знает администратор, но его сегодня нет», — заявила смотрительница музея.

18 сентября Пугачева попросила признать ее иноагентом вслед за супругом, ведущим Максимом Галкиным, которого Минюст включил в реестр физлиц-иностранных агентов. В посте в соцсети Примадонна заявила, что солидарна с мужем, которого считает «честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России», а также призвала «прекратить гибель наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем».

После этого замминистра юстиции России Олег Свириденко заявил, что ведомство не рассматривало просьбу эстрадной певицы, так как обращение должно быть официальным.

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Анастасия Астахова
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