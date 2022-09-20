Минюст не рассматривал просьбу Пугачевой признать ее иноагентом

Минюст не рассматривал просьбу певицы Аллы Пугачевой признать ее иноагентом

Замминистра юстиции России Олег Свириденко заявил, что ведомство не рассматривало просьбу эстрадной певицы Аллы Пугачевой признать ее иноагентом. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам политика, обращение с просьбой присвоить статус иноагента должно быть официальным, так как Минюст не рассматривает посты в социальных сетях.

«Пугачева не обращалась в Минюст. Обращение должно быть официальным», — заявил Свириденко корреспонденту издания, подтвердив, что сообщение в соцсетях не является обращением в ведомство.

Ранее стало известно, что Пугачеву проверят на дискредитацию российской армии из-за поста с просьбой признать ее иноагентом. С соответствующим заявлением в прокуратуру обратилась жительница Подмосковья. По ее мнению, в обращении артистки нет оснований присваивать ей статус иностранного агента, однако в посте содержатся оскорбления в адрес Вооруженных сил России.