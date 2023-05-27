Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:00, 27 мая 2023Путешествия

В Великобритании произошел сбой системы пограничного контроля

«Би-би-си»: в аэропортах Великобритании произошел сбой системы пограничного контроля

Фото: John Sibley / Reuters

В аэропортах Великобритании произошел сбой автоматизированной системы пограничного контроля. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации издания, сбой затронул пункты пограничного контроля (e-gate) аэропортов Хитроу, Гатвик и Манчестер, которые сканируют паспорта по прибытии. Отмечается, что ими пользуются до 80 процентов путешественников, поэтому в аэропортах формируются многочасовые очереди.

В МВД Великобритании заявили, что на данный момент проводятся работы для быстрого решения этой проблемы. Ведомство отказалось раскрывать причину сбоя, назвав этот вопрос слишком деликатным.

Ранее стало известно, что США и Великобритания в несколько раз увеличили выдачу виз талантливым россиянам за последние три года. Так, британские визы такого образца — Global Talent Visa — были выданы россиянам в 2022 году 397 раз, годом ранее — 72 раза, а в 2020-м — 34 раза.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости
    В США предрекли Украине проблемы с западными танками
    В Великобритании произошел сбой системы пограничного контроля
    Приезжий умер при проверке документов в Москве
    Соперник Эрдогана назвал грехом голосование за действующего президента Турции
    Сборная Канады по хоккею установила рекорд чемпионатов мира
    Полицейские начали задерживать протестующих активистов в Гааге
    Украина решила упростить посещение туристами зоны отчуждения Чернобыльской АЭС
    Российские военные поразили пункты управления двух бригад ВСУ
    Восьмилетний мальчик ударил отца кухонным ножом в Подмосковье
    В Ливане заявили о провале Зеленского в мобилизации мира против России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.