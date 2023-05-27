В Великобритании произошел сбой системы пограничного контроля

«Би-би-си»: в аэропортах Великобритании произошел сбой системы пограничного контроля

В аэропортах Великобритании произошел сбой автоматизированной системы пограничного контроля. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации издания, сбой затронул пункты пограничного контроля (e-gate) аэропортов Хитроу, Гатвик и Манчестер, которые сканируют паспорта по прибытии. Отмечается, что ими пользуются до 80 процентов путешественников, поэтому в аэропортах формируются многочасовые очереди.

В МВД Великобритании заявили, что на данный момент проводятся работы для быстрого решения этой проблемы. Ведомство отказалось раскрывать причину сбоя, назвав этот вопрос слишком деликатным.

Ранее стало известно, что США и Великобритания в несколько раз увеличили выдачу виз талантливым россиянам за последние три года. Так, британские визы такого образца — Global Talent Visa — были выданы россиянам в 2022 году 397 раз, годом ранее — 72 раза, а в 2020-м — 34 раза.