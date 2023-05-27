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13:14, 27 мая 2023Культура

Все члены семьи Пугачевой покинули Россию

Все члены семьи Аллы Пугачевой покинули Россию

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Все члены семьи певицы Аллы Пугачевой покинули Россию. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Сама певица вместе со своим пятым мужем телеведущим Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) и близнецами Лизой и Гарри обосновалась в Израиле. Ее дочь Кристина Орбакайте улетела в Америку к мужу Михаилу Земцову и дочке Клавдии. Старший внук Пугачевой Никита также уже год живет в Соединенных Штатах. Младший внук певицы Дени Байсаров также покинул Россию.

Ранее стало известно, что советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева закрыла свой последний бизнес на территории России. Отмечается, что Пугачева ликвидировала производство обуви от бренда Alla Pugacheva. Теперь певица не сотрудничает с «Эконикой», для которой создавала модели как дизайнер.

С сайта компании пропала почти вся обувь разработки Пугачевой. Оставшиеся модели продаются с большой скидкой. По словам источника «КП», «Эконика» переименовала все товары линейки Alla Pugacheva в коллекцию «Премиум».

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    Виктория Кондратьева
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