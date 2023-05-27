Все члены семьи Пугачевой покинули Россию
Все члены семьи певицы Аллы Пугачевой покинули Россию. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
Сама певица вместе со своим пятым мужем телеведущим Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) и близнецами Лизой и Гарри обосновалась в Израиле. Ее дочь Кристина Орбакайте улетела в Америку к мужу Михаилу Земцову и дочке Клавдии. Старший внук Пугачевой Никита также уже год живет в Соединенных Штатах. Младший внук певицы Дени Байсаров также покинул Россию.
Ранее стало известно, что советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева закрыла свой последний бизнес на территории России. Отмечается, что Пугачева ликвидировала производство обуви от бренда Alla Pugacheva. Теперь певица не сотрудничает с «Эконикой», для которой создавала модели как дизайнер.
С сайта компании пропала почти вся обувь разработки Пугачевой. Оставшиеся модели продаются с большой скидкой. По словам источника «КП», «Эконика» переименовала все товары линейки Alla Pugacheva в коллекцию «Премиум».