Все члены семьи Пугачевой покинули Россию

Все члены семьи Аллы Пугачевой покинули Россию

Все члены семьи певицы Аллы Пугачевой покинули Россию. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Сама певица вместе со своим пятым мужем телеведущим Максимом Галкиным (внесен в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента) и близнецами Лизой и Гарри обосновалась в Израиле. Ее дочь Кристина Орбакайте улетела в Америку к мужу Михаилу Земцову и дочке Клавдии. Старший внук Пугачевой Никита также уже год живет в Соединенных Штатах. Младший внук певицы Дени Байсаров также покинул Россию.

Ранее стало известно, что советская и российская эстрадная певица Алла Пугачева закрыла свой последний бизнес на территории России. Отмечается, что Пугачева ликвидировала производство обуви от бренда Alla Pugacheva. Теперь певица не сотрудничает с «Эконикой», для которой создавала модели как дизайнер.

С сайта компании пропала почти вся обувь разработки Пугачевой. Оставшиеся модели продаются с большой скидкой. По словам источника «КП», «Эконика» переименовала все товары линейки Alla Pugacheva в коллекцию «Премиум».