Президент Сербии Вучич заявил об уходе с поста лидера правящей партии

Президент Сербии Вучич заявил об уходе с поста лидера Сербоской прогрессивной партии

Президент Сербии Александр Вучич заявил об уходе с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Об этом сообщает РИА Новости.

Политик предложил на этот пост кандидатуру министра обороны страны — Милоша Вучевича. «Знаю, что он с самого начала с нами, лучшего всего знает, что такое партия, знаю насколько любит СПП, знаю его отца, который был одним из лучших адвокатов в Нови-Саде... знаю из какой он хорошей семьи», — рассказал Вучич своим однопартийцам во время выступления.

Он добавил, что впереди сторонников правящей партии ждет «много совместных побед».

Ранее Вучич пообещал не вводить санкции против России, пока у Белграда есть возможность проводить суверенную политику.