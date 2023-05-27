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14:37, 27 мая 2023Мир

Президент Сербии Вучич заявил об уходе с поста лидера правящей партии

Президент Сербии Вучич заявил об уходе с поста лидера Сербоской прогрессивной партии

Фото: Marko Djurica / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич заявил об уходе с поста лидера правящей Сербской прогрессивной партии (СПП). Об этом сообщает РИА Новости.

Политик предложил на этот пост кандидатуру министра обороны страны — Милоша Вучевича. «Знаю, что он с самого начала с нами, лучшего всего знает, что такое партия, знаю насколько любит СПП, знаю его отца, который был одним из лучших адвокатов в Нови-Саде... знаю из какой он хорошей семьи», — рассказал Вучич своим однопартийцам во время выступления.

Он добавил, что впереди сторонников правящей партии ждет «много совместных побед».

Ранее Вучич пообещал не вводить санкции против России, пока у Белграда есть возможность проводить суверенную политику.

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    Елизавета Новикова
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