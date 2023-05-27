Житель российского города сообщил о продолжающихся обстрелах со стороны ВСУ

Житель Шебекино сообщил о продолжающихся обстрелах со стороны ВСУ

Житель российского города Шебекино в Белгородской области, пожелавший остаться анонимным, сообщил о продолжающихся обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«В данный момент эвакуируюсь», — признался собеседник издания.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области из реактивных систем залпового огня. Известно, что один из снарядов упал возле городского ледового дворца. Он повредил фасад и выбил стекла в здании.

Губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале доложил, что в результате обстрела один человек погиб. Также он добавил, что среди пострадавших есть дети — двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией.