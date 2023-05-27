Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:27, 27 мая 2023Россия

Житель российского города сообщил о продолжающихся обстрелах со стороны ВСУ

Житель Шебекино сообщил о продолжающихся обстрелах со стороны ВСУ

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Житель российского города Шебекино в Белгородской области, пожелавший остаться анонимным, сообщил о продолжающихся обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«В данный момент эвакуируюсь», — признался собеседник издания.

Ранее стало известно, что военнослужащие ВСУ обстреляли город Шебекино в Белгородской области из реактивных систем залпового огня. Известно, что один из снарядов упал возле городского ледового дворца. Он повредил фасад и выбил стекла в здании.

Губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале доложил, что в результате обстрела один человек погиб. Также он добавил, что среди пострадавших есть дети — двое подростков: девочка 15 лет с ранениями нижних конечностей и мальчик 17 лет с контузией.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Алена Шевченко
    Обсудить
    Последние новости
    Сборная Канады по хоккею установила рекорд чемпионатов мира
    «Бавария» установила рекорд среди клубов из топ-5 европейских лиг
    В Киеве сослались на ЕС из-за предложения Китая о новых территориях России
    Массовый запуск воздушных змеев в Москве попал на видео
    Санду рассказала о нежелании молдаван присоединяться к Румынии
    YouTube заблокировал канал российского издания
    Глава МВД России рассказал о мошеннических кол-центрах под Херсоном
    ВСУ указали на нехватку возможностей для контрнаступления
    «Оренбург» обыграл «Торпедо» в матче РПЛ
    Охранник погиб под обстрелом ВСУ в Белгородской области
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.