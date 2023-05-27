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02:00, 28 мая 2023Забота о себе

Диетолог раскрыла способ дожить до ста лет

Диетолог Пономарева заявила, что правильное питание поможет дожить до ста лет

Фото: Unsplash.com

Диетолог Василиса Пономарева раскрыла способ дожить до ста лет. По ее словам, правильное питание поможет увеличить продолжительность жизни на 13 лет, передает МедикФорум.

«Нам уже несколько десятилетий известно, что здоровое питание может положительно повлиять на продолжительность жизни и здоровье», — отметила специалист.

Пономарева указала на исследования в так называемых «голубых зонах», там люди живут дольше и здоровее всего. Это пять мест по всему миру, от Окинавы до Сардинии, там рацион характеризуется высоким потреблением овощей, фруктов, зерновых и бобовых.

Диетолог отметила, что особую роль играют продукты, которые избегают употреблять в «голубых зонах», это рафинированный сахар, полуфабрикаты, а также избыток мяса и молочных продуктов.

Преимущественным рационом питания для мест, где высока продолжительность жизни, является диета в основном из растений с упором на бобовые как основной источник белка, заключила специалист.

Врач-эндокринолог Екатерина Янг назвала три источника несжигаемого жира на столе. Она порекомендовала пересмотреть свой рацион, если попытки снижения веса являются безуспешными.

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    Марина Совина
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