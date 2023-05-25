Эндокринолог назвала три источника несжигаемого жира на столе

Эндокринолог Янг назвала алкоголь, трансжиры и сахар источниками несжигаемого жира

Врач-эндокринолог Екатерина Янг в своем Telegram-канале назвала три источника несжигаемого жира на столе. Она порекомендовала пересмотреть свой рацион, если попытки снижения веса являются безуспешными.

По словам специалиста, сахар увеличивает уровень инсулина и повышает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, алкоголь представляет собой опасный токсин, также вредны для организма трансжиры. Они снижают выработку простациклина, который необходим для тонуса сосудов и нормального кровотока, образуются сгустки крови и тромбы.

Янг также порекомендовала при похудении быть осторожным с употреблением молочных продуктов и помнить об их высоком инсулиновом индексе. При использовании масла в рационе важен баланс омега-3 и омега-6. Так, специалист напомнила, что избыток кунжутного, подсолнечного, тыквенного и соевого масла может спровоцировать воспаление, вплоть до хронической формы.

С пасленовыми, соей и бобовыми нужно быть внимательными людям, страдающим колитами, болезнью Крона и другими воспалительными заболеваниями кишечника, резюмировала эндокринолог.

Ранее эндокринолог, диетолог, нутрициолог Виктория Гончар рассказала, что дневную норму в 400 граммов овощей и фруктов будет легче выполнить, если добавить овощи в завтрак.