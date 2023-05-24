Диетолог посоветовала несколько вариантов овощных завтраков

Диетолог Гончар: дневную норму овощей легче выполнить, если есть по утрам салаты и омлеты

Дневную норму в 400 граммов овощей и фруктов будет легче выполнить, если добавить овощи в завтрак, рассказала эндокринолог, диетолог, нутрициолог Виктория Гончар. Несколько вариантов овощных завтраков она посоветовала россиянам в беседе с изданием «Доктор Питер».

По словам Гончар, лучше употреблять в пищу сезонные свежие овощи, однако подойдут и отварные, паровые, тушеные и овощи-гриль, слегка поджаренные на растительном масле. Дополнить овощные блюда, продолжила она, могут рыба, мясо, птица, крупы и некоторые виды молочных продуктов.

На завтрак, объяснила она, можно есть овощные омлеты. «Самые популярные добавки в омлеты — помидоры, спаржа, шпинат, сладкий перец, зелень, лук-порей. К обычному омлету можно добавить нарезку из огурцов и листья салата, квашеную капусту, пару ложек зеленого горошка», — привела рецепт Гончар. Также по утрам, добавила нутрициолог, можно есть салаты из огурцов, перцев и помидоров с зеленью, сбрызнутых соком лимона и оливковым маслом.

Кроме того, уточнила Гончар, можно употреблять овощи с буррито или сделать овощной парфе по необычному рецепту. «Взять греческий йогурт и смешать его с несладкими взбитыми сливками, смешать с нарезанными листьями салата, ломтиком отварного лосося или курицы. Вместо салата можно добавить кусочки других овощей», — рассказала она.

Если утром нет особого аппетита, можно получить порцию овощей в форме смузи — пюре из овощей с дополнительными добавками. За основу можно взять разные виды капусты, брокколи, рукколу, шпинат, тыкву, морковь или свеклу, сельдерей, петрушку. Их рекомендуют смешивать с маложирными сливками, йогуртом, питьевой водой или минералкой. Дополнить смузи может тост с сыром Виктория Гончар нутрициолог

Также, по словам нутрициолога, на завтрак можно приготовить овощную смесь с семечками и орехами. «Для этого блюда нужно крупно порезать шпинат, помидоры, огурцы, болгарский перец и отварную брокколи либо цветную капусту. Можно добавить к смеси семена подсолнуха или кунжут, кусочки грецких орехов или миндаля, кешью, кедровые орешки, заправить бальзамическим уксусом или соусом для салата "Цезарь"», — сказала Гончар.

Разнообразить, уточнила она, можно и утреннюю овсянку, если сварить ее без молока и сахара, добавив кусочки грибов, помидоров, цукини, тыквы или лука, заправив сыром или перцем и приправами.

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