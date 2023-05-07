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02:51, 7 мая 2023Забота о себе

Гастроэнтеролог сообщила о вреде супа

Гастроэнтеролог Кашух: супы на мясном бульоне могут навредить людям с заболеваниями ЖКТ

Фото: Henrique Felix / Unsplash

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух сообщила, что супы на мясном или рыбном бульонах могут навредить людям с заболеваниями поджелудочной железы и ЖКТ. Ее слова приводит «Газета.Ru»

Специалист подчеркнула, что обычно такие супы очень наваристые и в них много жира. Кроме того, суп является достаточно калорийным блюдом, поскольку часто содержит картофель и лапшу, сказала она.

«Супы на жирных концентрированных мясных бульонах вроде борща, харчо, солянки не стоит есть людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта: панкреатитом, гастритом, холециститом, энтероколитом», – предупредила врач.

Гастроэнтеролог добавила, что легкие овощные супы считаются диетическим блюдом. По ее словам, такие супы нормализуют моторику желудочно-кишечного тракта и помогают восполнить дефицит жизненно важных витаминов и микроэлементов. Она посоветовала включать овощные супы в рацион в период похудения или лечения.

Ранее диетолог Ванесса Риссетто сообщила, что исключение из рациона жиров и углеводов является признаком неадекватной диеты, которая вредит организму. По мнению специалистки, первое, что должен сделать человек, выбирая диету, — это спросить себя насколько она безопасна.

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Марина Совина
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