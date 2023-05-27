Названо число пересекших границу с Россией украинцев после начала СВО

Погранслужба сообщила о пропуске 3,5 млн украинских граждан на территорию РФ с начала СВО

Первый заместитель директора, руководитель Пограничной службы ФСБ России генерал армии Владимир Кулишов назвал число пересекших границу с Россией украинских граждан с начала специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

Так, по данным погранслужбы, более 3,5 миллиона украинцев было пропущено через границу на российскую территорию после 24 февраля 2022 года.

«В связи с обострением гуманитарной ситуации в районах ведения боевых действий организован въезд лиц, вынужденно покинувших свои места проживания», — пояснил Кулишов.

Начальник погранслужбы отметил, что из-за обстрелов и артиллерийских ударов со стороны Украины Россия усилила охрану границ. По словам Кулишова, для пресечения вооруженных провокаций и обеспечения безопасности на границе с Украиной были развернуты дополнительные временные погранпосты, а подразделения пограничных органов были усилены резервами.