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Начальник погранслужбы ФСБ рассказал об усилении охраны границы с Украиной

Руководитель погранслужбы ФСБ Кулишов рассказал об усилении охраны границы с Украиной

Фото: Марат Абулхатин / фотослужба Госдумы РФ / ТАСС

Из-за обстрелов и артиллерийских ударов со стороны Украины Россия усилила охрану границ. Об этом сообщил руководитель Пограничной службы ФСБ России Владимир Кулишов в интервью «Российской газете».

По его словам, для пресечения вооруженных провокаций и обеспечения безопасности на границе с Украиной были развернуты дополнительные временные погранпосты, а подразделения пограничных органов были усилены резервами.

Начальник погранслужбы ФСБ отметил, что обстановка остается сложной из-за того, что украинские военные проводят «акции устрашения», обстреливая населенные пункты и инфраструктуру в приграничных российских территориях, из-за чего страдает мирное население.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей региона не посещать граничащие с Украиной населенные пункты. Гладков отметил, что больше всего обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) подвергаются Журавлевка и Нехотеевка Белгородского района и Середа Шебекинского округа. «До особого распоряжения, до доведения до вас информации, что все спокойно, посещать эти села ни в коем случае нельзя», — обратился глава региона.

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Елизавета Новикова
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