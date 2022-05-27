Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Глава Белгородской области обратился к жителям из-за обстрелов со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Гладков призвал не посещать граничащие с Украиной села
Вячеслав Гладков

Вячеслав Гладков. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей региона не посещать граничащие с Украиной населенные пункты из-за обстрелов, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гладков отметил, что в целом ситуация в Белгородской области, за исключением отдельных приграничных территорий, спокойная. Больше всего обстрелам со стороны Украины подвергаются Журавлевка и Нехотеевка Белгородского района и Середа Шебекинского округа, добавил он. «До особого распоряжения, до доведения до вас информации, что все спокойно, посещать эти села ни в коем случае нельзя», — обратился глава региона.

По его словам, во время обстрелов 26 мая пострадала местная жительница, она находилась в критическом состоянии, несколько часов ее не могли транспортировать в лечебное учреждение. Врачи сделали все возможное, пациентка попала в реанимацию. «У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран», — написал он.

Материалы по теме:
«Тут было все в новинку» Ветеран боев в Донбассе — о сложностях штурма Мариуполя и уроках спецоперации на Украине
«Тут было все в новинку»Ветеран боев в Донбассе — о сложностях штурма Мариуполя и уроках спецоперации на Украине
20 мая 2022
Тихое место. Украина стала пристанищем для криминала из России. Почему воры и авторитеты едут туда?
Тихое место.Украина стала пристанищем для криминала из России. Почему воры и авторитеты едут туда?
6 мая 2022

Накануне обстрел села Вооруженными силами Украины (ВСУ) продолжался на протяжении всего дня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Белгородской области умерла пострадавшая при обстреле со стороны Украины
Глава Белгородской области обратился к жителям из-за обстрелов со стороны ВСУ
Желание жителей Финляндии вступить в НАТО назвали фейком
Врач назвал способ борьбы с запором перед сдачей анализа
21-летнюю помощницу учителя арестовали за секс с тремя школьниками
Экономист обвинил США в лжи о санкциях против России
В Запорожской области выявили ажиотажный спрос на гражданство России
Правительство выделит около миллиарда рублей на госсимволы для российских школ
В России нашли способ избежать дефолта
Запорожская область перешла на московское время
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.