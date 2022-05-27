Глава Белгородской области обратился к жителям из-за обстрелов со стороны ВСУ

Губернатор Белгородской области Гладков призвал не посещать граничащие с Украиной села

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей региона не посещать граничащие с Украиной населенные пункты из-за обстрелов, об этом он написал в своем Telegram-канале.

Гладков отметил, что в целом ситуация в Белгородской области, за исключением отдельных приграничных территорий, спокойная. Больше всего обстрелам со стороны Украины подвергаются Журавлевка и Нехотеевка Белгородского района и Середа Шебекинского округа, добавил он. «До особого распоряжения, до доведения до вас информации, что все спокойно, посещать эти села ни в коем случае нельзя», — обратился глава региона.

По его словам, во время обстрелов 26 мая пострадала местная жительница, она находилась в критическом состоянии, несколько часов ее не могли транспортировать в лечебное учреждение. Врачи сделали все возможное, пациентка попала в реанимацию. «У нас опять беда. Женщина, которая вчера получила ранение, умерла от полученных ран», — написал он.

Накануне обстрел села Вооруженными силами Украины (ВСУ) продолжался на протяжении всего дня.

