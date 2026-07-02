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Силовые структуры
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10:50, 2 июля 2026Силовые структуры

Живописное место при задержании двух украинских агентов попало на видео

ФСБ показала задержание украинских агентов в живописном месте в Крыму
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Крыму задержание двух украинских агентов, которые готовили радиоуправляемую бомбу, попало на видео. Ролик публикует ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

На кадрах видно, как сотрудники силовых структур задерживают злоумышленников в живописном месте, на побережье.

О задержании двух россиян 1968 и 1986 годов рождения стало известно в четверг, 2 июля. По предварительным данным, они сотрудничали с украинскими спецслужбами и собирали для них информацию об объектах Вооруженных сил России на Крымском полуострове. За выполненную работу куратор перечислял исполнителям деньги.

Кроме того, незадолго до задержания агенты получили от куратора компоненты для сборки радиоуправляемой бомбы. Эти компоненты были изъяты у них во время обыска.

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