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10:53, 2 июля 2026Культура

79-летняя легенда Голливуда сообщил о борьбе с болезнью Альцгеймера

Звезда «Смертельного оружия» Дэнни Гловер заявил, что борется с болезнью Альцгеймера
Ольга Коровина

Фото: Lionel Guericolas / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский актер Дэнни Гловер сообщил, что ему диагностировали болезнь Альцгеймера. Об этом он рассказал изданию Today.

По словам 79-летнего артиста, диагноз ему поставили несколько лет назад. Гловер подчеркнул, что справиться с симптомами болезни ему помогают члены семьи, которые оказывают ему значительную поддержку.

В интервью журналу People Дэнни добавил, что пока не смог смириться с диагнозом. Он уточнил, что многое забывает, но иногда мыслит ясно.

«Есть моменты, которые ты постоянно вспоминаешь, и они подтверждают, что ты еще можешь что-то вспомнить. Есть такие моменты, которые я никогда не забуду», — добавил актер.

Дэнни Гловер обрел мировую известность благодаря роли в культовой франшизе «Смертельное оружие», где сыграл вместе с Мелом Гибсоном. Также актер снялся в фильмах «Цветы лиловые полей», «Семейка Тененбаум», «Стрелок», «Пила», «2012». В 2022 году Дэнни был удостоен Премии имени Джина Хершолта — награды, вручаемой Американской киноакадемией за выдающийся вклад в гуманитарную деятельность.

Ранее жена голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис призналась, что живет в состоянии постоянного траура. Супруга артиста, страдающего афазией и лобно-височной деменцией, рассказала, что оплакивает мужа, пока он еще жив.

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