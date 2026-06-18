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17:43, 18 июня 2026Культура

Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала о состоянии постоянного траура

Жена Брюса Уиллиса Эмма призналась, что уже оплакивает тяжелобольного актера
Ольга Коровина
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Жена голливудского актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис призналась, что живет в состоянии постоянного траура. Об этом пишет Entertainment Weekly.

Супруга артиста, страдающего афазией и лобно-височной деменцией, призналась, что оплакивает мужа, пока он еще жив. Также Эмма объяснила, что форма заболевания Брюса в первую очередь влияет на его способность общаться. Она подчеркнула, что деменция не всегда связана с потерей памяти.

«Люди спрашивают: "Он помнит, кто вы?". Да, помнит. Потому что у него не болезнь Альцгеймера», — пояснила Хеминг-Уиллис.

Ранее сообщалось, что Брюс Уиллис до сих пор не знает о своем диагнозе. По словам инсайдеров, звезда «Крепкого орешка» получает всю необходимую помощь, живет в комфорте, его окружают любящие люди. При этом актер счастлив и продолжает жить, не зная о заболевании.

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