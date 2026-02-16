Страдающий деменцией Брюс Уиллис до сих пор не осознал диагноз

DM: Актер Брюс Уиллис до сих пор не знает, что страдает деменцией

Голливудский актер Брюс Уиллис, страдающий афазией и лобно-височной деменцией, не знает о своем диагнозе. Об этом пишет Daily Mail (DM) со ссылкой на друзей артиста.

По словам инсайдеров, звезда «Крепкого орешка» получает всю необходимую помощь, живет в комфорте, его окружают любящие люди. Собеседники издания подчеркнули, что сам актер не знает о диагнозе и просто продолжает жить.

«Трудно его детям и жене, но не Брюсу. Он счастлив», — заявили друзья Уиллиса.

Ранее жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис матом ответила на критику из-за решения поместить артиста в отдельный дом. Она подчеркнула, что иначе представляла себе семейную жизнь, но была вынуждена принимать сложные решения.