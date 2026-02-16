Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:18, 16 февраля 2026Культура

Страдающий деменцией Брюс Уиллис до сих пор не осознал диагноз

DM: Актер Брюс Уиллис до сих пор не знает, что страдает деменцией
Ольга Коровина

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Голливудский актер Брюс Уиллис, страдающий афазией и лобно-височной деменцией, не знает о своем диагнозе. Об этом пишет Daily Mail (DM) со ссылкой на друзей артиста.

По словам инсайдеров, звезда «Крепкого орешка» получает всю необходимую помощь, живет в комфорте, его окружают любящие люди. Собеседники издания подчеркнули, что сам актер не знает о диагнозе и просто продолжает жить.

«Трудно его детям и жене, но не Брюсу. Он счастлив», — заявили друзья Уиллиса.

Ранее жена Брюса Уиллиса Эмма Хеминг-Уиллис матом ответила на критику из-за решения поместить артиста в отдельный дом. Она подчеркнула, что иначе представляла себе семейную жизнь, но была вынуждена принимать сложные решения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта реальная биография перебежчика на сторону Украины. Он якобы передал ВСУ очень ценные данные

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    В России оказались под угрозой продажи важного препарата

    Российский футболист рассказал о жизни в Норвегии

    Глава МИД ФРГ объяснил перебои с поставками ракет Украине

    Российский дилер GAC решил подзаработать на ковриках за сотни тысяч

    Россиянам пообещали скидки на один тип квартир

    Стало известно о просьбе прокурора по делу о теракте в «Крокусе»

    Прокурор обратился в суд с особой просьбой для семьи исполнителя теракта в «Крокусе»

    Россиян предупредили о подорожании сладостей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok