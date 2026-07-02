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10:51, 2 июля 2026Россия

Обломки БПЛА упали в расположенном почти в 2000 километрах от границы с Украиной регионе

Губернатор Дрозденко: Обломки украинского БПЛА упали в районе Оредежа Ленобласти
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали в Ленинградской области, расположенной почти в 2000 километрах от границы с Украиной. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Глава пояснил, что остатки дрона были найдены в районе поселка Оредеж в Лужском районе. Информации о жертвах и значительных разрушениях не поступало.

Дрозденко поблагодарил силы противовоздушной обороны (ПВО) за эффективную работу.

В Минобороны рассказали, что российские средства ПВО в ночь на 2 июля сбили над регионами 327 украинских беспилотников. Атакам подверглись Тульская, Нижегородская, Тамбовская и Ростовская области, а также Московский регион, Крым и Краснодарский край. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.

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