Обломки БПЛА упали в расположенном почти в 2000 километрах от границы с Украиной регионе

Губернатор Дрозденко: Обломки украинского БПЛА упали в районе Оредежа Ленобласти

Обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) упали в Ленинградской области, расположенной почти в 2000 километрах от границы с Украиной. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Глава пояснил, что остатки дрона были найдены в районе поселка Оредеж в Лужском районе. Информации о жертвах и значительных разрушениях не поступало.

Дрозденко поблагодарил силы противовоздушной обороны (ПВО) за эффективную работу.

В Минобороны рассказали, что российские средства ПВО в ночь на 2 июля сбили над регионами 327 украинских беспилотников. Атакам подверглись Тульская, Нижегородская, Тамбовская и Ростовская области, а также Московский регион, Крым и Краснодарский край. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.