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10:48, 2 июля 2026Бывший СССР

Раскрыты подробности разговора Пашиняна с Мишустиным

«Ереванский наблюдатель»: Мишустин отказался обсуждать с Пашиняном недоразумения с ЕАЭС
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян не обсуждали тему Евразийского экономического союза. Об этом пишет Telegram-канал «Ереванский наблюдатель».

«Российский премьер Михаил Мишустин отказался обсуждать с армянским коллегой Николом Пашиняном его недоразумения с ЕАЭС, рассказал своим соратникам сам Пашинян», — указано в сообщении.

Как отмечают авторы, Пашиняну было рекомендовано обратиться к Евразийской экономической комиссии во главы с Бакытжаном Сагинтаевым, а для разрешения конфликтов непосредственно в суд ЕАЭС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководству Армении необходимо как можно скорее ответить на вопрос о стратегическом выборе между членством в ЕАЭС и вступлением в Европейский союз (ЕС).

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