Раскрыты подробности разговора Пашиняна с Мишустиным

«Ереванский наблюдатель»: Мишустин отказался обсуждать с Пашиняном недоразумения с ЕАЭС

Премьер-министры России и Армении Михаил Мишустин и Никол Пашинян не обсуждали тему Евразийского экономического союза. Об этом пишет Telegram-канал «Ереванский наблюдатель».

«Российский премьер Михаил Мишустин отказался обсуждать с армянским коллегой Николом Пашиняном его недоразумения с ЕАЭС, рассказал своим соратникам сам Пашинян», — указано в сообщении.

Как отмечают авторы, Пашиняну было рекомендовано обратиться к Евразийской экономической комиссии во главы с Бакытжаном Сагинтаевым, а для разрешения конфликтов непосредственно в суд ЕАЭС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что руководству Армении необходимо как можно скорее ответить на вопрос о стратегическом выборе между членством в ЕАЭС и вступлением в Европейский союз (ЕС).