Политолог раскрыл подробности возможного финансового изменения в НАТО

Политолог Калачев: Увеличившие расходы на оборону члены НАТО могут получить гибкие пошлины

Членам НАТО, которые увеличивают расходы на оборону альянса, скорее всего, могут предложить послабления в сфере таможенных пошлин, считает политолог Константин Калачев. Возможные преимущества он назвал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что союзникам по объединению, которые увеличивают расходы на оборону, необходимо предоставлять льготы, писал Bloomberg.

«Речь, скорее всего, идет о торговых пошлинах и других разного рода преференциях. Какие преимущества можно получить, если ты увеличиваешь расходы на оборону? В первую очередь это открытие американских рынков для твоих товаров. То есть, наверное, какая-то гибкая система таможенных пошлин. Давайте вспомним чуть было не начавшиеся таможенные войны, все эти угрозы повышением пошлин, которые звучали от [президента США Дональда] Трампа», — поделился политолог.

Собеседник «Ленты.ру» допустил, что слова Уитакера — это пас в сторону европейских союзников, которые могут объяснить, чего бы они хотели. США могут дать многое, отметил Калачев, так как они сейчас и крупный поставщик энергоресурсов для Европы, и серьезный инвестор в отдельные сектора европейской экономики, а также крупный рынок для товаров, произведенных в Европе.

Эксперт добавил, что усилия членов НАТО по увеличению расходов на оборону блока работают на американскую экономику. «Увеличение расходов на оборону — это увеличение количества средств, потраченных на закупки американских вооружений, потому что Америка — основной поставщик вооружений для стран НАТО. То есть в этом смысле рост расходов членов альянса — это работа на усиление американского ОПК», — объяснил он.

Ранее Уитакер заявлял, что США ожидают выполнения союзниками по НАТО обещаний по увеличению расходов на оборону. Он также отмечал, что в прошлом году союзники по альянсу приобрели американскую оборонную технику на сумму около 21 миллиарда долларов.

До этого лидеры стран — участниц НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. При этом часть финансирования будет напрямую учитывать помощь Украине, включая военные поставки и поддержку ее оборонной промышленности.

