США потребовали от НАТО конкретных действий

Постпред Уитакер: США ожидают от НАТО действий по увеличению расходов на оборону

США ожидают выполнения союзниками по НАТО обещаний по увеличению расходов на оборону. Об этом заявил постоянный представитель США при альянсе Мэттью Уитакер.

Он подчеркнул, что «смелые заявления» должны быть подкреплены конкретными действиями. Постпред отметил, что инвестиции в оборонную промышленность способствуют созданию рабочих мест в Штатах. Он указал, что в прошлом году союзники по альянсу приобрели американскую оборонную технику на сумму около 21 миллиарда долларов.

Ранее лидеры стран — участниц НАТО договорились повысить расходы на оборону до пяти процентов ВВП к 2035 году. При этом часть финансирования будет напрямую учитывать помощь Украине, включая военные поставки и поддержку ее оборонной промышленности.