Власти сообщили о пострадавшей при обстреле российского села со стороны Украины

Губернатор Белгородской области сообщил о пострадавшей при обстреле ВСУ села Журавлевка

Женщина пострадала в результате обстрела граничащего с Украиной села Журавлевка в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, обстрел села Вооруженными силами Украины (ВСУ) продолжается на протяжении всего дня. Глава региона добавил, что подробности инцидента выясняются.

Накануне, 25 мая, приграничное село Журавлевка также было атаковано со стороны Украины. Гладков сообщил, что в результате этого обстрела пострадал один человек, который был госпитализирован в больницу с осколочными ранениями.

Позже губернатор опубликовал кадры с последствиями обстрела. По его словам, в результате были повреждены 13 домовладений, которые пока нельзя восстановить, так как власти не хотят рисковать жизнью строителей.

Ранее Гладков объявил, что в Белгородской области до 9 июня продлен желтый (высокий) уровень террористической опасности. Причиной стали периодические обстрелы российской территории со стороны Украины.