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04:05, 27 мая 2023Бывший СССР

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В Черкасской, Кировоградской, Николаевской областях Украины объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Киеве:

Фото: Stringer / Reuters

В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.

Сирены звучат в Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях страны.

В ночь на пятницу, 26 мая, режим воздушной тревоги распространился на всю территорию Украины. Ночью 20 мая в Киеве произошло более десяти взрывов. По словам очевидцев, сработала система противовоздушной обороны.

Ранее военкоры сообщили о нанесении массированного комбинированного удара по объектам на территории страны. «Стратеги вышли на пусковые рубежи и отправили ракеты к целям», — сообщала RusVesna. По данным издания, «Су-34 и Су-35 на подлете к потенциальным пускам КАБ в сторону Херсонской и Запорожской областей». В Полтавской и Винницкой областях, а также в Киеве были слышны взрывы.

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    Марина Совина
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