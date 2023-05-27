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00:03, 27 мая 2023Бывший СССР

Порошенко озвучил три сценария завершения конфликта на Украине

Порошенко: Украина либо вступит в НАТО, либо ее положение будет сравнимо с Израилем
Петр Порошенко

Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko / via Globallookpress.com

Украина планирует «выиграть войну и не потерять мир», власти верят в сценарий, при котором страна вступит в НАТО и Евросоюз. Это будет означать демократическое развитие и восстановление после боевых действий, рассказал об одном из сценариев завершения конфликта бывший украинский президент Петр Порошенко, пишет РБК.

Второй вариант, по мнению политика, предусматривает предоставление Украине гарантий безопасности. При таком сценарии страна будет в лучшем случае получать вооружение для продолжения боевых действий, а ее положение будет сравнимо с Израилем, подчеркнул Порошенко в ходе Киевского форума безопасности.

«Но это означает войну, которая никогда не закончится и за которую украинцы будут платить большую цену», — отметил он.

При этом есть третий вариант, по мнению бывшего президента. И о его исполнении «мечтают» власти России. При таком развитии событий Украина станет похожа на Афганистан без членства в НАТО, в ней появится диктатура без поставок западного вооружения, гарантий безопасности, резюмировал Петр Порошенко.

Ранее американский экономист Джеффри Сакс заявил, что США втянули Киев в ловушку по афганскому сценарию из-за того, что не учли озвученные экспертами в Вашингтоне риски и продолжали продвигать расширение НАТО на территорию Украины. По его мнению, давление военно-промышленного комплекса и крупных компаний, выступавших за продажу оружия, может иметь серьезные последствия.

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    Марина Совина
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