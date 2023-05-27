Украина решила упростить посещение туристами зоны отчуждения Чернобыльской АЭС

Власти Украины решили упростить посещение туристами зоны отчуждения Чернобыльской АЭС

Власти Украины решили упростить посещение туристами зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает ТАСС.

Принятый украинским кабмином документ внедряет правовые основания для превращения зоны отчуждения в современную научную площадку для проведения исследований и вводит новые правила посещения для туристов. В правительстве также предложили решить вопрос о финансировании мероприятий по развитию Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

В апреле стало известно, что в России с 2024 года прекратит существовать зона отчуждения после аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Об этом говорится в постановлении правительства. Признается утратившим силу прежнее постановление от 8 октября 2015 года о перечне населенных пунктов, находящихся в границе радиоактивного загрязнения.

Из перечня исключены четыре поселка в Брянской области, которые находились в зоне отчуждения, также с 25 до 11 сокращено количество населенных пунктов в зоне отселения.