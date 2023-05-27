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17:30, 27 мая 2023Мир

Украина решила упростить посещение туристами зоны отчуждения Чернобыльской АЭС

Власти Украины решили упростить посещение туристами зоны отчуждения Чернобыльской АЭС

Фото: РИА Новости

Власти Украины решили упростить посещение туристами зоны отчуждения Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщает ТАСС.

Принятый украинским кабмином документ внедряет правовые основания для превращения зоны отчуждения в современную научную площадку для проведения исследований и вводит новые правила посещения для туристов. В правительстве также предложили решить вопрос о финансировании мероприятий по развитию Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника.

В апреле стало известно, что в России с 2024 года прекратит существовать зона отчуждения после аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Об этом говорится в постановлении правительства. Признается утратившим силу прежнее постановление от 8 октября 2015 года о перечне населенных пунктов, находящихся в границе радиоактивного загрязнения.

Из перечня исключены четыре поселка в Брянской области, которые находились в зоне отчуждения, также с 25 до 11 сокращено количество населенных пунктов в зоне отселения.

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    Виктория Кондратьева
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