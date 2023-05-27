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18:16, 27 мая 2023Россия

В Госдуме объяснили смысл мема Медведева про Украину

В Госдуме объяснили смысл мема зампреда Совбеза Дмитрия Медведва про Украину, ЕС и НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Смысл мема, опубликованного заместителем председателя Совета Безопасности России Дмитрием Медведевым, состоит в том, что Запад пообещал принять Украину в НАТО и Евросоюз, а в итоге ее постигла участь стран Ближнего Востока, в которые США и Европа принесли только проблемы. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Алексей Журавлев, его цитирует NEWS.ru.

По его мнению, Украина надеялась попасть в сообщество высокоразвитых стран, а в итоге ее постигла участь «так называемых государств третьего мира», которым Запад принес разруху и войны. При этом Журавлев добавил, что сейчас такие страны, как Йемен, Ливия и Сирия вызывают только уважение, так как они стараются отстоять свою независимость.

Именно поэтому эти страны на картинке окрашены в белый цвет, а США и Великобритания — черным. Депутат добавил, что сейчас большинство населения Земли выбрали «антизападный курс», потому что поняли, что он более выгодный.

27 мая Медведев в своем Telegram-канале опубликовал мем, в котором высмеял обещание НАТО, США, Великобритании и Евросоюза сделать Украину частью объединений и предрек стране будущее наравне с такими странами, как Ирак, Афганистан, Сирия и другие государства, пострадавшие от иностранных интервенций.

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    Елизавета Новикова
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