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13:03, 27 мая 2023Россия

В Крыму напомнили об обещании советника Зеленского приехать в Ялту

Советник главы Крыма Крючков напомнил, что Подоляк обещал приехать в Ялту полгода назад

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк обещал приехать в Ялту и рассказать, что происходит в Крыму, ровно полгода назад, однако так этого и не сделал. Об этом в беседе с РИА Новости напомнил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Он уточнил, что соответствующее обещание было дано украинским СМИ 27 ноября прошлого года.

«С утра хожу, ищу его по Ялте. Море, солнце, пальмы — есть, а Подоляка как не было, так и нет. Одним словом, мальчик, видимо, где-то потерялся в пути», — отметил он.

Крючков выразил мнение, что киевские политики способны храбриться и рассыпать бравадами только в эфире собственных или западных СМИ. На его взгляд, всем представителям украинской власти «заказан лишь один путь в Крым — в наручниках и автозаке в одну из подготовленных тюремных камер или палат в психиатрической больнице».

10 марта Подоляк также заявлял, что Украина планирует в Крыму «горячий сезон». Советник Зеленского сообщил о намерении провести «сезон свободы», который привлечет внимание государств с «нестабильными» политическими системами.

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    Варвара Кошечкина
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