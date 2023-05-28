Эрдоган разозлился на окрик на избирательном участке и попал на видео

Недовольство Эрдогана из-за окрика неизвестного на избирательном участке попало на видео

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган разозлился на окрик неизвестного мужчины и попал на видео. Ролик в воскресенье, 28 мая, публикует телеканал Halktv.

На обнародованных кадрах видно, как действующий турецкий лидер в окружении супруги и сотрудников прибыл на избирательный участок в стамбульскую школу. В какой-то момент его громко окрикнул неизвестный. Эрдоган недовольно посмотрел в сторону нарушителя и приказал своим сопровождавшим навести порядок.

По данным турецкого канала, нарушитель спокойствия кричал: «Десять лет пытаюсь посмотреть на тебя!»

28 мая около восьми утра в Турции открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов, в которых соперничают действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу.