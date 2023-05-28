В Турции открылись избирательные участки президентских выборов

В Турции открылись избирательные участки для голосования во втором туре выборов

В Турции открылись избирательные участки для голосования во втором туре президентских выборов, в которых соперничают действующий турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу, передает РИА Новости.

Участки открылись в воскресенье в 8:00 по местному времени (совпадает с московским), всего в голосовании должны принять участие более 60 миллионов человек.

По всей Турции будут установлены свыше 191 тысячи избирательных урн.

Первый тур президентских выборов в Турции прошел 14 мая. Действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган набрал 49,24 процента голосов, а его оппонент, Кемаль Кылычдароглу, 45,07 процента. На третьей строчке разместился Синан Оган, который получил 5,28 процента голосов.

Мухаррем Индже, который снялся с выборов за три дня до первого тура, но голоса за которого решено считать действительными, получил 0,41 процента голосов. Второй тур пройдет 28 мая. В нем примут участие только Эрдоган и Кылычдароглу.

