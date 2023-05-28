Умер советский художник-концептуалист Илья Кабаков

Советский и американский художник-концептуалист Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет

Советский и американский художник-концептуалист Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет. Об этом написал Фонд Ильи и Эмилии Кабаковых в своих социальных сетях.

«С большой грустью сообщаем о кончине Ильи Кабакова, великого художника, философа, любимого мужа, дорогого отца и обожаемого дедушки. Человек, который всю жизнь воображал утопию, покинул этот мир в субботу, 27 мая, в окружении своих близких», — сообщается в публикации Фонда в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).