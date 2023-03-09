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14:33, 9 марта 2023Культура

Скончался раскритикованный Хрущевым художник-авангардист Борис Жутовский

Художник-авангардист Борис Жутовский умер в возрасте 90 лет

Фото: Виктор Великжанин / ТАСС

Умер советский и российский художник-авангардист Борис Жутовский. Об этом сообщил его друг, политолог Аркадий Дубнов в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Мужчина скончался в возрасте 90 лет. Причина смерти не раскрывается.

Борис Жутовский был одним из участников известной выставки «30 лет МОСХ» в Манеже в декабре 1962 года. Смотр прославился тем, что посетивший ее тогдашний лидер СССР Никита Хрущев раскритиковал творчество живописцев и потребовал сослать их на лесозаготовки. В 2011 году Жутовский рассказывал, что через несколько лет после инцидента Хрущев лично извинился перед ним.

Одна из самых известных работ Жутовского — портретная серия выдающихся граждан России и СССР, состоящая более чем из 300 полотен. В серию вошли портреты поэта Булата Окуджавы, правозащитника Андрея Сахарова, Никиты Хрущева и других.

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Сергей Равин
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