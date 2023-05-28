Азербайджан допустил подписание мирного договора с Арменией в ближайшем будущем

Алиев заявил, что мирный договор с Армений может быть подписан в ближайшем будущем

В ближайшем будущем Баку и Ереван могут подписать мирный договор. Это произойдет, если Армения вновь не изменит свою позицию, допустил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Его слова приводит ТАСС.

«Сейчас, когда Армения уже признала нашу территориальную целостность, какого-либо серьезного препятствия для мирного договора фактически не осталось», — сказал он на встрече с жителями Лачинского района.

22 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения в регионе. При этом он подчеркнул, что вопрос прав и безопасности населения региона должен обсуждаться между Степанакертом (столицей непризнанной Нагорно-Карабахской республики — прим. «Ленты.ру») и Баку.

Алиев в свою очередь отметил, что подписание мирного соглашения с Ереваном неизбежно.