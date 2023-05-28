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11:18, 28 мая 2023Россия

В Крыму произошло массовое ДТП

Авария с участием семи автомобилей произошла на трассе Симферополь — Алушта в Крыму

Фото: Telegram-канал «МВД Крым»

На междугородней трассе в Крыму произошло массовое ДТП с участием семи автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД России.

Авария случилась около 22:30 в субботу, 27 мая, на автодороге СимферопольАлушта — Ялта возле села Пионерское.

Как рассказали в ведомстве, водитель Lexus, направлявшийся со стороны Алушты, допустил столкновение с Opel, следовавшим в попутном направлении, затем выехал на полосу встречного движения и столкнулся со Škoda, Hyundai и еще одной Škoda.

В результате пострадали четыре человека. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются точные обстоятельства и причины происшествия.

14 мая сообщалось, что на 1096-м километре федеральной трассы М-4 «Дон» перекрыли движение в сторону Москвы в Азовском районе Ростовской области из-за массовой аварии с участием пяти автомобилей.

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    Варвара Кошечкина
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